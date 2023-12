Al Milan basta Pulisic. Colpo Salernitana a Verona: decide Tchaouna

Il Milan soffre tanto in casa ma riesce a passare 1-0 contro il Sassuolo. Decide un gol al minuto 59 di Christian Pulisic imbucato perfettamente da Bennacer. Tressoldi interviene goffamente e l’americano supera Consigli con un tocco sotto. Gli emiliani perdono Domenico Berardi, uscito a metà della ripresa per infortunio. Il Milan sale così al terzo posto con 36 punti, a -9 dall’Inter capolista. La sfida tra Verona e Salernitana si chiude con il punteggio di 1-0 per la Salernitana. Decide il gol di Tchouna nella ripresa, autore di un gran gol dalla distanza piazzando la palla nell’angolo basso. I campani restano ultimi in classifica a -2 dalla zona salvezza.

Foto: Instagram AC Milan