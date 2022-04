Al Levante non bastano tre rigori: il Barcellona passa 2-3

Partita pirotecnica quella giocata tra Levante e Barcellona: i padroni di casa hanno beneficiato di addirittura tre rigori, due dei quali segnati (da Morales e Melero, errore di Roger Martí), ma non è bastato per vincere contro i blaugrana, che esultano al 92′ con Luuk de Jong, autore di un gol alla Luuk de Jong, su cross di Jordi Alba. Di Aubameyang e Pedri (quest’ultimo che viaggia verso il calcio totale data la capacità di incidere in zona di rifinitura che ha oramai assimilato) le altre due reti, per dare seguito alla striscia di vittorie consecutive e difendere il secondo posto.

Foto: Twitter Liga