Al Khelaifi: “Vittoria sul City? Mi è quasi venuto un infarto. Una delle emozioni più grandi da quando sono al PSG”

Il Paris Saint-Germain ha battuto per 4-2 il Manchester City. Una partita che la squadra di Luis Enrique non poteva sbagliare e che si era messa nel peggiore dei modi, con gli ospiti avanti di due reti a inizio ripresa; ci hanno pensato Dembele, Barcola, Neves e Ramos a firmare una rimonta che rimarrà indelebile anche negli occhi del presidente Nasser al-Khelaifi. “Mi è quasi venuto un infarto”, ha confessato a fine match. “Onestamente penso che sia una delle emozioni più grandi che ho provato da quando sono presidente del PSG. Sono molto orgoglioso dopo questa bellissima partita. Non è perché abbiamo vinto ma per come abbiamo giocato. Eravamo sotto 2-0 e abbiamo ribaltato la situazione vincendo 4-2. È difficile contro il Manchester City, una grande squadra, contro un grande allenatore e grandi giocatori. Lo avrei detto anche se avessimo perso”.

Foto: Twitter Psg