Al-Khelaifi non ha dubbi: “Tuchel è il miglior allenatore al mondo. Lo ha dimostrato…”

Nasser Al-Khelaifi, presidente del Paris Saint-Germain, ha parlato alla stampa francese elogiano la prestazione del suo allenatore, Thomas Tuchel, che ha descritto come “il miglior allenatore nel mondo” nel giorno dopo la vittoria della squadra parigina contro il Liverpool. “Siamo veramente una squadra forte con un grande allenatore. Per me – ha detto Al-Khelaifi ai microfoni di RMC Sport – è il miglior allenatore del mondo, lo ha dimostrato contro il Liverpool”.

Foto: Twitter ufficiale Psg