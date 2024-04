Al Khelaifi: “Superlega? Ho chiesto a Laporta quando la smetterà con questa stupida idea”

Il presidente del Paris Saint-Germain e dell’ECA, Nasser Al Khelaifi ha parlato così ai microfoni di Marca dopo il consiglio dell’organizzazione che si è tenuto quest’oggi a Madrid tornando sul progetto promosso da alcuni club, fra cui spiccano Real Madrid e Barcellona, di costruire un torneo alternativo alla Champions League: “Per me la Superlega non esiste e ho detto a Laporta quando la smetteranno con questa idea stupida. “La Champions League è la migliore competizione per club del mondo e loro la stanno giocando visto che ci siamo affrontati nei quarti di finale. – continua Al Khelaifi – Confido che si fermi presto perché non ha senso continuare su questa strada. La porta, come ho sempre detto, per il loro ritorno è sempre aperta”.

Foto: Twitter Psg