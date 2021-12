Al-Khelaifi: “Super Lega? Non mi piace parlare di chi racconta favole e fallimenti”

Nasser Al-Khelaifi, presidente del PSG e presidente dell’ECA (ruolo ricoperto dopo le dimissioni di Andrea Agnelli), ha parlato in occasione della riunione del CdA dell’ECA, tornando di nuovo sulla Super Lega e su altri temi.

Queste le sue parole: “Super Lega? Non parlerò molto della non così tanto Super Lega. Non mi piace parlare di chi racconta favole e di fallimenti. Insieme abbiamo difeso gli interessi del calcio europeo per tutti: per i giocatori, i club, le leghe, le federazioni nazionali e, soprattutto, i tifosi. Ci siamo affidati alla risolutezza e alla forza del presidente Čeferin, che si è opposto al golpe di mezzanotte e le persone con la memoria corta dovrebbero ricordare che questo è esattamente ciò che è stato. Dovreste sapere tutti che il presidente Čeferin è stato fiducioso fin dall’inizio. Abbiamo parlato la mattina presto del 18 aprile e lui ha detto vinceremo. E l’abbiamo fatto. Grazie, presidente Čeferin”.

Foto: Twitter PSG