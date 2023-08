Al Khelaifi sul ritorno di Donnarumma a San Siro: “Potrebbe essere difficile per lui, ma anche per il portiere del Milan”

Al termine dei sorteggi della fase a gironi della prossima Champions League, il presidente del Paris Saint–Germain, Nasser Al-Khelaifi, ha così parlato in zona mista: “Siamo in Champions League, la miglior competizione al mondo in cui giocano i migliori club e devi essere pronto ad affrontare i migliori. Il Milan è una delle migliori squadre del mondo, con una storia molto importante. Hanno una squadra fantastica e sarà bello giocare a San Siro. Non abbiamo mai giocato a San Siro, sono molto contento”.

E sul ritorno di Gianluigi Donnarumma a San Siro per la sfida contro il Milan: “Ascolta, potrebbe esserlo per lui, ma anche per il loro portiere. Credo resti tutto all’interno della normalità di una partita e nulla più”.

Foto: Twitter Psg