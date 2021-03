Il presidente del PSG, Nasser Al-Khelaifi, nel post partita ha parlato brevemente del futuro di Neymar e di Mbappé, entrambi in scadenza nel giugno 2022 e con trattative in corso per i rispettivi rinnovi: “Neymar e Mbappé sono parigini e resteranno sempre parigini”.

Foto: Sun