Al-Khelaifi su Verratti: “Felici del rinnovo. Marco ha avuto un ruolo centrale nei trionfi del PSG”

Il presidente del PSG, Nasser Al-Khelaïfi, ha parlato in merito al rinnovo con il club di Marco Verratti.

Queste le sue parole: “Siamo molto felici di vedere Marco Verratti continuare la sua incredibile carriera al Paris Saint-Germain. Marco ha svolto un ruolo centrale nella storia e nel successo del club negli ultimi dieci anni, diventando uno dei migliori giocatori della sua generazione. Il rinnovo di Marco è una testimonianza della continua crescita e delle grandi ambizioni del nostro club. Questa è una grande notizia per il Paris Saint-Germain e per i nostri tifosi”.

Foto: twitter PSG