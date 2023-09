Al Khelaifi su Mbappe: “I problemi rimangono in famiglia, sono orgoglioso di lui”

Oltre alle dichiarazioni su Leo Messi e l’accoglienza post Mondiale, il presidente del Paris Saint-Germain Al Khelaifi si è soffermato anche sul caso Mbappe. Ecco le sue parole ai microfoni di RMC Sport: “I problemi che abbiamo avuto rimangono in famiglia e Kylian fa parte della nostra famiglia. Sono orgoglioso di quello che sta facendo e di quello che sta facendo tutta la squadra. Abbiamo il miglior giocatore del mondo e per me merita il Pallone d’oro“.

Foto: Twitter Psg