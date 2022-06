Al-Khelaifi: “Sarà il Mondiale più bello della storia. Ma senza l’Italia è come bere un cappuccino senza il caffè”

Nasser Al-Khelaifi, presidente del PSG, ha parlato a La Gazzetta dello Sport, facendo un passaggio sui Mondiali in Qatar, dove però non ci sarà l’Italia.

Queste le sue parole: “Senza l’Italia è come bere un cappuccino senza caffè. Sono triste che non ci siano i campioni d’Europa. E mi spiace per Verratti e Donnarumma. Sono certo però che sarà il più bel Mondiale della storia. Sono fiero del mio Paese”.