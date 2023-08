Al Khelaifi saluta Neymar: “È sempre difficile dire addio a un giocatore straordinario”

Neymar è un nuovo giocatore dell’Al Hilal. Il presidente del Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi, ha così salutato la stella brasiliana: “È sempre difficile dire addio a un giocatore straordinario come Neymar, uno dei migliori giocatori del mondo. Non dimenticherò mai il giorno in cui è arrivato al Paris Saint-Germain e cosa ha contribuito al nostro club e al nostro progetto negli ultimi sei anni”.

Il presidente dei parigini ha poi proseguito: “Neymar sarà sempre una parte importante della nostra storia. Vorrei ringraziare Neymar e la sua famiglia. Auguriamo a Neymar tutto il meglio per il futuro e la sua prossima avventura”.

Foto: Twitter Psg