Al-Khelaifi: “Questo Mondiale ha unito la cultura araba con il resto del Mondo. Le critiche sono esagerate”. E sul PSG…

Il presidente del PSG, Nasser Al-Khelaifi, ha parlato a Marca in merito al Mondiale in Qatar e dei temi che stanno ruotando intorno alla chermesse iridata.

Queste le sue parole: “È qualcosa di incredibilmente inclusivo. Il linguaggio del calcio è universale, ha unito la regione araba e tutte le altre culture. E l’ambiente è straordinario: non ci sono ostilità o problemi con di ordine pubblico come si vede in Europa. Mi frustra che la gente parli del Qatar senza essere stato qui, non lo capisco. Non siamo perfetti, abbiamo commesso degli errori, come tutti gli altri, ma ci siamo sviluppati come nazione e società più velocemente di qualsiasi altra prima. È nel nostro DNA accogliere le persone, aprire i nostri cuori e le nostre case al mondo intero. È una cultura diversa dall’Europa, ma il giudizio è stato completamente sproporzionato”