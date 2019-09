Al-Khelaifi: “Per Icardi parlano i numeri, è un attaccante top. Il riscatto? Vediamo”

Nasser Al-Khelaifi, presidente del Paris Saint-Germain, ha parlato a margine dell’assemblea generale dell’ECA soffermandosi sull’ultimo arrivato in casa parigina, l’italoargentino Mauro Icardi, in prestito con diritto di riscatto fissato a 70 milioni dall’Inter: “È veramente un grande attaccante e siamo contenti di averlo. I suoi numeri in Serie A dimostrano che è forte e puntiamo su di lui. Volete sapere se lo riscatteremo a fine stagione? Vediamo cosa succederà in questa stagione prima”.

Foto: Psg Twitter