Al-Khelaifi: “Orgoglioso di presentare Messi come giocatore del PSG. Incredibile lavoro di Leonardo”

In questi istanti sta andando in scena la presentazione di Leo Messi al Paris Saint-Germain presso l’auditorium del Parc des Princes. Le parole dell’attaccante argentino sono state precedute da un introduzione del presidente del club francese Nasser Al-Khelaifi. Ecco un estratto delle dichiarazioni del numero uno parigino:

“Sono molto contento, orgoglioso di presentare Leo come giocatore del PSG. È un giorno storico, incredibile per questo club e per tutto il mondo del calcio. È un momento fantastico per tutti noi. Tutti conoscono Leo, è unico. L’unico ad aver vinto per 6 volte il Pallone d’Oro. Ha regalato la sua magia al calcio e sarà bellissimo per tutti i tifosi del Paris Saint-Germain e di tutto il mondo”.

“Quel che abbiamo fatto con Leonardo e lo staff è stato incredibile. Mi ricordo il primo giorno di Leo 10 anni fa, le persone si chiedevano cosa ne sarebbe stato del nostro progetto. Avevamo ambizioni molto grandi e oggi con grande orgoglio le stiamo realizzando. Non ci sono segreti, questo accordo col miglior giocatore al mondo è stato raggiunto e siamo felici che sia diventato realtà. Leo ha vinto tanto e continuerà a farlo con questa squadra perché vi sono alcuni dei migliori giocatori al mondo oltre che uno dei migliori tecnici al mondo come Pochettino”.

Foto: Twitter PSG