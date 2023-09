Al Khelaifi: “Messi? Siamo un club francese, dobbiamo rispettare compagni e tifosi”

nelle scorse ore Leo Messi aveva spiegato come fosse stato l’unico argentino non celebrato a seguito della vittoria del Mondiale. Non si è fatta attendere la replica del patron del PSG Nasser Al Khelaifi, che ha risposto così ai microfoni di RMC Sport: “Come tutti hanno visto abbiamo reso omaggio a Messi in allenamento, e abbiamo anche festeggiato in privato. Ma, con rispetto, siamo un club francese. Naturalmente, era sensato festeggiare allo stadio. Dobbiamo rispettare il paese che lui ha sconfitto, i suoi compagni francesi e anche i nostri tifosi. Messi era con noi, ed è un giocatore incredibile: eravamo orgogliosi di averlo qui“.

Foto: Twitter Psg