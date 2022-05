Al-Khelaifi: “Mbappé diventa centrale dentro e fuori dal campo. Questo è un momento eccezionale della nostra storia”

Nasser Al-Khelaifi, presidente del Paris Saint-Germain, ha parlato in occasione della tanto attesa ufficialità del rinnovo di Kylian Mbappé: “Il prolungamento del contratto di Kylian segna un momento eccezionale nella storia del nostro Club ed è una grande notizia per tutti i nostri tifosi in tutto il mondo.

Da quando Kylian è entrato a far parte della nostra famiglia, nonostante la sua giovane età, ha compiuto meraviglie a tutti i livelli. Prolungando il proprio contratto con il Paris Saint-Germain, diventa centrale per il progetto del club per gli anni a venire, dentro e fuori dal campo.

Sono molto orgoglioso e molto felice – per Kylian, per i nostri sostenitori e per l’intera famiglia del Paris Saint-Germain in tutti i continenti – di continuare la nostra fantastica avventura condivisa. Per i nostri tifosi e il nostro club, apriremo le pagine più belle della nostra storia“.

Foto: Twitter PSG