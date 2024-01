Al Khelaifi: “Lasciate in pace Mbappé. Abbiamo un accordo, non è una questione di soldi”

Nasser al-Khelaïfi non ha dubbi, vuole che Kylian Mbappé resti al PSG: “Naturalmente voglio che Kylian rimanga, questo è certo. È il miglior giocatore del mondo e il miglior club per Kylian è il PSG. È al centro di tutto”, ha detto il numero uno del club parigino ai microfoni di RMC Sport.

Poi ha proseguito: “Kylian è un grande uomo, un grande giocatore, ma anche una grande persona. Come ha detto dopo la Coppa dei Campioni, ha un accordo con me. Non voglio parlare di soldi e dire quanto vale l’accordo. Abbiamo un ‘gentleman agreement’, il nostro accordo non è una questione di soldi. È tra un giocatore e il presidente del club, il direttore sportivo e l’allenatore: è più di un accordo firmato”.

Infine: “Chiedo a tutti di lasciare in pace Kylian. Lasciateci in pace”.

Foto: Pagina FB Mbappè