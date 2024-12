Al Khelaifi: “In questo momento abbiamo il miglior allenatore del mondo”

Intervistato da Sky Sport DE , il presidente e proprietario de PSG, Nasser Al Khelaifi, ha difeso a spada tratta i risultati ottenuti da Luis Enrique, allenatore del PSG, nel corso di questi primi mesi a Parigi: “Secondo me abbiamo il miglior allenatore al mondo in questo momento. Sta costruendo un progetto per il futuro. Contano i risultati, ma restiamo concentrati sul nostro progetto “

Sul mercato: “Ci sono tante voci sui giocatori, ma noi siamo molto chiari. Abbiamo una delle squadre più giovani d’Europa, se non la più giovane, con un’età media di 22,5 anni. Stiamo costruendo una squadra per il futuro con il nostro grande allenatore. Abbiamo un piano a lungo termine con questa squadra e questo allenatore. I nostri giocatori sono uniti, è un gruppo fantastico con una bellissima atmosfera. Ci sono sempre voci nei media: vogliono vendere i giornali. Ma credo nel nostro progetto, nel nostro sistema, nel nostro allenatore e nel nostro piano”.

