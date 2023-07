Al Khelaifi duro: “Chi non vuole giocare per questa maglia se ne vada”

Nasser al-Khelaifi presidente del PSG, si è recato oggi a Parigi, dove ha tenuto un discorso di una quindicina di minuti rivolto al gruppo, che si sta allenando agli ordini di Luis Enrique nel nuovo centro sportivo. Un discorso chiaro, in cui il presidente ha ribadito che nessuno è più importante del club, lanciando, evidentemente un messaggio verso Mbappé, in attesa di un faccia a faccia con l’asso francese.

Queste le sue parole: “Nessuno è al di sopra dell’istituzione, nemmeno io, e chi non vuole giocare per questa maglia non dovrebbe essere qui. Quindi se ne vada. Il club ha costruito le migliori strutture del mondo a Poissy per far crescere i giocatori, ora non ci sono scuse. Non vi mancherà nulla. Dobbiamo concentrarci sulle prestazioni e poi i risultati arriveranno, possiamo giocare un grande calcio. Dovete ricambiare il sostegno dei tifosi e della società”.

