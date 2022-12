Al-Khelaifi: “Da tifoso avrei voluto Brasile-Argentina in finale. Adesso tiferò Francia”

Durante l’intervista concessa a RMC Sport, il presidente del Paris Saint-Germain, Nasser Al–Khelaifi ha parlato della finale Argentina–Francia, che vedrà protagonisti i suoi giocatori: Lionel Messi e Kylian Mbappé: “Da tifoso volevo vedere in semifinale Brasile-Argentina. Aspettavamo questa partita, so quanto ha fatto Neymar per tornare in campo. Ho parlato con lui, era molto triste. La finale? Tiferò Francia, certo. Il mio club è francese, il mio secondo Paese è la Francia. Certo, se potessi darei la coppa a entrambi”.

Foto: Twitter PSG