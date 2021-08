Al-Khelaifi: “Con Messi siamo pronti a scrivere la storia”

Lo sceicco Al-Khelaifi, presidente del PSG, ha parlato sul sito ufficiale del club dell’ingaggio di Leo Messi.

Queste le sue parole: “Sono lieto che Lionel Messi abbia scelto di unirsi al Paris Saint-Germain e siamo orgogliosi di dargli il benvenuto a Parigi, insieme alla sua famiglia. Non ha nascosto la sua voglia di continuare a giocare ai massimi livelli e di vincere trofei. L’ambizione del Club è ovviamente identica. Il suo arrivo conferma quanto di buono abbiamo fatto sul mercato. Con il nostro grande allenatore e il suo staff non vedo l’ora che la nostra squadra faccia la storia, per tutti i tifosi sparsi per il mondo”.

Foto: Sito PSG