Al-Khelaifi: “Con il Real Madrid non c’è dialogo. Noi vogliamo un calcio accessibile a tutti, loro no”

Il presidente del PSG, Nasser Al-Khelaifi, ha parlato a Canal+ nel prepartita tra PSG e Real Madrid, confermando la tensione che c’è tra i due club, in particolare per la vicenda Mbappé.

Queste le sue parole: “Non lo nasconderò, lo sanno tutti. Non abbiamo quasi nessuna relazione con il Real Madrid. Non tornerò indietro su quello che è successo. Abbiamo opinioni, mentalità e obiettivi molto diversi. Io credo nel calcio accessibile a tutti, dal club più piccolo al più grande. Questo è ciò in cui credo e loro non la pensano allo stesso modo”.

Su Mbappé: “Kylian è un grande campione, con una mentalità d’oro, un professionista esemplare. E posso confermarvi che lui pensa solo a vincere queste partite. È orgoglioso di giocare per il Paris Saint-Germain, orgoglioso di rappresentare la sua città”.

Su Messi: “Cambiare squadra dopo tanti anni è sempre complicato, lo capisco. Lui si sente sempre meglio, si sta adattando al ritmo della Ligue 1 e non vedeva l’ora di tornare a giocare in Champions. Contro il Real darà il massimo”.

Foto: Sito PSG