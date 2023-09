Al-Khelaifi: “Club della Saudi Pro League in Champions? Non credo”

Il patron del Paris Saint-Germain Al-Khelaifi ha rilasciato delle dichiarazioni in merito alla possibilità di far partecipare dei club della Saudi Pro League in Champions League, respingendo questo scenario. Queste le sue parole rilasciate al termine di una riunione dell’ECA: “Non credo che possano partecipare altri club che vengono da fuori Europa. Non so cosa succederà tra qualche anno, ma oggi non credo che un club extra europeo parteciperà. Se ci fosse una Supercoppa o qualcosa del genere, perché no? Ma giocare in Europa in una competizione, se non sei europeo, credo non sia possibile e lo sapete meglio di me”.

Foto: Twitter Psg