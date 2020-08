Al-Khelaïfi, numero uno del Paris Saint-Germain, dopo la vittoria di ieri ha parlato ai microfoni dei giornalisti francesi: “È una serata magnifica, storica per il club. I giocatori hanno fatto una partita perfetta. È un sogno, ma deve continuare. Non vogliamo fermarci qui. Ci meritiamo questo trofeo. La vittoria sarà per i tifosi che se lo meritano anche se non qui con noi.”

Foto: Twitter Psg