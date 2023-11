Si prospetta un nuovo incarico per il tecnico argentino Marcelo Gallardo: come riportato da TycSports, l’ex River Plate è in procinto di diventare il nuovo allenatore dell’AI-Ittihad. Il tecnico argentino ripartirà dunque dal club saudita, che aveva provato a ingaggiare anche Julen Lopetegui, ex Wolverhampton, ricevendo però un rifiuto.

Foto: Radio Grafica