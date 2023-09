Come riportato in esclusiva dalla redazione di Sportitalia, l’Al-Ittihad sarebbe in trattativa avanzata per l’arrivo di Sergio Ramos. L’ex bandiera del Real Madrid, a seguito della sua esperienza con il PSG, potrebbe dunque sbarcare in Arabia Saudita, con la trattativa giunta ad un punto molto avanzato.

Foto: Instagram Sergio Ramos