Sono ore calde per comprendere quale sarà il futuro di Mohamed Salah. Come anticipato da Gianluigi Longari per Sportitalia già a Ferragosto, sull’asso egiziano è forte l’interesse dell’Al Ittihad. L’esterno avrebbe aperto all’idea del trasferimento, che lo porterebbe a raggiungere sia Benzema che Kante. Attesa dunque nelle prossime ore l’offerta del club arabo, sia in termini di cartellino che di ingaggio.

Foto: Instagram Liverpool