Al Ittihad, principio d’intesa con Lopetegui

Dopo una serie di risultati non convincenti, l’Al Ittihad ha deciso di esonerare Nuno Espirito Santo. E adesso il club saudita è alla ricerca del successore a cui affidare la panchina. Secondo quanto riportato da Gianluigi Longari per Sportitaia, il club saudita, che in estate si è assicurata le prestazioni di Benzema, Kante e Fabinho, è alla ricerca di un nuovo allenatore e tra questi ci sarebbe il nome di Julen Lopetegui, ex tecnico di Wolverhampton e Siviglia. L’accordo sarebbe ormai alla fasi finali e molto vicino alla definizione.

#Lopetegui close to join Al Ittihad as new coach. Agreement in final stages ⬇️ https://t.co/BSiWzQsEoL — Gianluigi Longari (@Glongari) November 10, 2023

Foto: Instagram Wolverhampton