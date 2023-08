Al Ittihad, forte interesse per Salah: c’è l’apertura dell’egiziano

Mohamed Salah continua ad essere corteggiato dal mondo arabo. Un interesse già anticipato da Gianluigi Longari per Sportitalia, con l’Al Ittiihad sulle orme della stella del Liverpool. L’operazione resta difficile, vista la volontà dei Reds di non volersi privare del giocatore, ma secondo quanto riportato da Alkas Channel, Salah avrebbe autorizzato il suo entourage a parlare con il club saudita per il trasferimento.

Al Ittihad 🇸🇦 have strong interest in Momo #Salah.

❌Source told that the deal is “very difficult” as Liverpool #LFC don’t want to sell his forward

— Gianluigi Longari (@Glongari) August 14, 2023