Al Ittihad, bagno di folla per Benzema: 60 mila allo stadio per la presentazione

È ufficialmente iniziata l’avventura di Karim Benzema all’Al-Ittihad. L’attaccante francese ha fatto il suo ingresso in campo al King Abdullah Sports City di Gedda, stadio che ha ospitato la Supercoppa Italiana lo scorso gennaio. Pubblico in delirio, cerimonia in grande stile davanti a 60mila persone, tra giochi pirotecnici e grandi coreografie. Benzema ha portato con sé per la presentazione anche il Pallone d’Oro, sollevandolo davanti ai suoi nuovi tifosi.

Foto: Screen Twitter Al Ittihad