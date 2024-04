Al Hilal, si ferma a 34 la striscia di vittorie consecutive

Si ferma a 34 la striscia di vittorie dell’Al Hilal. La squadra di Jorge Jesus, priva di Mitrovic, è caduta nell’andata delle semifinali di AFC Champions League, perdendo 4-2 in casa dell’Al Ain, club degli Emirati Arabi Uniti che milita nell’UAE Arabian Gulf League. Il ko è di quelli pesanti perché rischia di estromettere i sauditi dalla competizione. Partita avvincente con 3 rigori concessi in favore dei padroni di casa, che sono passati in vantaggio al 6′ con Rahimi e hanno chiuso il primo tempo sul 3-0 grazie ad altri due gol dell’attaccante, questa volta dal dischetto, rispettivamente al 26′ e al 38′. Malcom ha momentaneamente accorciato le distanze al 49′, ma un nuovo penalty, trasformato da Kaku al 56′ ha rimesso gli ospiti a distanza di sicurezza. Fondamentale infine la rete di Al Dawsari al 78′, che in qualche modo rende meno complicata la rimonta al ritorno.

Foto: Instagram Al Hilal