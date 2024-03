Al Hilal sempre più nella storia: 30 vittorie consecutive tra tutte le competizioni

L’Al Hilal sta continuando a scrivere la storia del calcio mondiale in questa stagione. La squadra saudita, allenata dal portoghese Jorge Jesus, ha tagliato ieri sera, battendo l’Al Shabab nell’ultimo match di campionato con un pirotecnico 4-3, il traguardo delle 30 vittorie consecutive stagionali tra tutte le competizioni. Il club, orfano di Neymar da inizio stagione dove militano anche Mitrovic e Milinkovic-Savic, non perde né pareggia da settembre. L’ultimo mezzo passo falso, infatti, è il pari maturato contro il Damac, datato 21 settemebre 2023. Poi solo vittorie per una formazione che è ancora in corsa su tre fronti: la Saudi Pro League, la King Cup, ovvero la coppa nazionale dell’Arabia Saudita, e la Champions League asiatica.

Foto: Instagram Al Hilal