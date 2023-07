Al Hilal, Milinkovic-Savic subito in gol: al Sergente basta 1′ per la prima gioia araba

Arriva subito la prima gioia per Sergej Milinkovic-Savic con la maglia dell’Al Hilal. Il Sergente ci ha messo poco più di un minuto (un minuto e undici secondi di gioco per l’esattezza) a trovare la via del gol nell’amichevole contro l’Al Kuwait. Milinkovic-Savic si è fatto trovare subito pronto sul secondo palo in occasione di un cross dalla fascia destra effettuato da Abdulhamid: colpo di testa vincente e immediato 1-0 per l’Al-Hilal.

Foto: Twitter Al Hilal