Al gol fortunoso di Pohjanpalo risponde un super Esposito: Venezia-Empoli termina 1-1

Venezia-Empoli, sfida di Serie A delle 15, termina 1-1.

L’Empoli parte aggressivo in avanti: Esposito ha da subito la palla del vantaggio, ma viene murato da Altare, provvidenziale. Al 6′ si sblocca il risultato in favore però dei padroni di casa: erroraccio di Devis Vasquez che rinvia addosso a Joel Pohjanpalo in pressing, con la palla che assume una traiettoria strana e lo beffa. Venezia avanti al 6′ sull’Empoli. L’Empoliaccusa inizialmente il colpo, ma cresce col passare dei minuti e, passata la mezz’ora, trova il pari grazie a Esposito che sfrutta il grande assist di Colombo, che al 40′ si rende nuovamente pericoloso con uno stacco di testa fuori dallo specchio. Nessuno ha segnato quanto il classe 2002 da dicembre oggi: 5 le reti per lui. Al 42′ Pohjanpalo va nuovamente vicino al gol con una girata di destro respinta dal portiere.

Il secondo tempo è sicuramente meno divertente del primo. L’Empoli si è però reso pericoloso al 67′, con l’ennesima ottima percussione centrale di Anjorin, assist a Colombo che calcia col mancino, ma Stankovic in uscita si oppone con efficacia. Al 70′ Oristanio accusa un problema fisico: Di Francesco lo sostituisce con Yeboah. La gara termina 1-1: il Venezia fallisce l’occasione per portarsi al di fuori dalla zona rossa, l’Empoli mantiene invece un buon margine dal terzultimo posto.

Foto: Instagram Empoli