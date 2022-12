Al Brasile basta un primo tempo di festa per battere la Corea del Sud (4-1). Ai quarti ci sarà la Croazia

Termina 4-1 la sfida tra Brasile e Corea del Sud. La Seleçao vince, si diverte e vola ai quarti di finale dove troverà la Croazia. Il primo tempo è una festa a tinte verde-oro. Il primo gol arriva al 7′ con Vinicius Junior che trova il suo primo gol ai Mondiali. Il raddoppio lo ha firmato Neymar su rigore: fallo maldestro in area di Jung Woo-Young su Richarlison.Terzo Mondiale a segno per il numero 10, che ora si porta a una sola rete da Pelè come miglior marcatore di tutti i tempi della Seleçao. La Corea ci prova con tiri dalla distanza, ma Alisson è attento. Poi Richarlison cala il tris al termine di un azione spettacolare. Partita virtualmente chiusa al 29′. Al 36′ c’è spazio anche per il poker firmato da Lucas Paqueta. Nel secondo tempo si abbassano i ritmi, Il ct Tite pensa già ai quarti e iniziano le rotazioni all’interno della Seleçao. E le Tigri Asiatiche provano ad accorciare in più riprese il pesante passivo, ma Alisson dice di no in più occasione e in bello stile. Ma non può niente al 76′ sullo splendido sinistro dalla distanza di Paik Seung–Ho. Termina così 4-1, finisce qui il sogno di Son e compagni, mentre per il Brasile ci sarà la Croazia ai quarti di finale.

Foto: Instagram Brasile