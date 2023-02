Al Ahly-Real Madrid, le formazioni ufficiali

Alle 20 si giocherà in Marocco la seconda semifinale della Coppa del mondo per club. Il Real Madrid di Carlo Ancelotti sfiderà la formazione egiziana dell’Al Ahly guidata dallo svizzero Marcel Koller. La vincente approderà alla finale di Rabat in programma sabato. Ad attendere una delle due compagini c’è la già qualificata Al-Hilal, la formazione saudita ha strappato il pass per l’atto conclusivo superando il Flamengo. Le scelte dei due tecnici:

Al Ahly (4-1-4-1): El Shenawy, Hany, Metwally, Abdelmonem, Maaloul, Dieng, El Shahat, El Soulia, Afsha, Abdelkader, Sherif. All: Koller.

Real Madrid (4-3-3): Lunin, Nacho, Alaba, Rüdiger, Camavinga, Modric, Tchouameni, Kroos, Valverde, Rodrygo, Vinicius Jr. All: Ancelotti.

Foto: sito Real Madrid