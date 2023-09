Al Ahli travolto: per Demiral e Ibanez una notte da dimenticare

Ieri in Arabia è arrivata la prima sconfitta del campionato saudita dell’Al Ahli, che ha perso clamorosamente per 5-1 sul campo dell’Al Fateh. Notte da dimenticare per Mahrez e compagni: dopo aver trovato inizialmente il vantaggio grazie ad un autogol, l’Al Ahli ha subito il pareggio a metà primo tempo, per poi crollare nel corso della seconda frazione di gioco sotto i colpi dei padroni di casa. Prestazione più che negativa per Demiral e Ibanez, che formavano la coppia centrale degli ospiti. Non è bastata la tanta qualità in avanti tra Firmino, Mahrez, Saint-Maximin e Gabri Veiga, per evitare l’incredibile sconfitta.

Foto: Instagram Al Ahli