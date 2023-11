Al Ahli, Gabri Veiga è un flop: il Celta Vigo tratta per riaverlo in prestito

Dall’agenzia di stampa spagnola EFE Deportes arriva un’indiscrezione di mercato che riguarda Gabri Veiga. Il centrocampista classe 2002, di cui quest’estate vi avevamo raccontato la lunga trattativa che lo aveva portato dal Celta Vigo all’Al Ahli per circa 35 milioni di euro, dopo che il giocatore sembrava a un passo dal Napoli ma che poi scelse la destinazione araba, ha deluso proprio nel nuovo campionato, e per lui potrebbe prospettarsi un clamoroso ritorno in Spagna. Infatti, il suo ex club, il Celta Vigo, starebbe trattando per riavere il giocatore in prestito, in modo da poterlo rilanciare dopo il flop in Arabia Saudita.

Foto: Veiga Instagram