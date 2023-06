Akpa Akpro: “Sto pensando di tornare al Tolosa. Li c’è il mio nipotino”

Jean-Daniel Akpa Akpro al canale Damieniriefoot ha parlato del suo futuro. Ecco le parole del centrocampista della Lazio in prestito all’Empoli: “Sì, sto pensando alla possibilità di tornare al Tolosa anche se ho davanti ancora tante cose da fare. Ho 30 anni ma nella mia testa me ne sento 25, 26 al massimo. Penso che tornerò a Tolosa nel momento in cui mi mancheranno 2-3 anni a fine carriera. Lì c’è il mio nipotino, il mio desiderio è che io lo veda riuscire nel suo percorso stando al suo fianco”.

Foto: Instagram Empoli