Akpa-Akpro si presenta: “La Serie A è un buon campionato, con l’Empoli posso crescere”

Akpa-Akpro, arrivo estivo in casa Empoli, in prestito dalla Lazio, si è presentato in conferenza stampa. Queste le sue parole sulla sua esperienza in Serie A fino ad oggi e sul perché ha scelto di approdare all‘Empoli: “Per me era difficile trovare una squadra e quando è nata la possibilità di venire, non ho avuto dubbi. L’Empoli è una squadra che mi può far crescere tanto. La Serie A è un buon campionato, da piccolo ci ho voluto sempre giocare. Ora ho la possibilità di dimostrare che posso farlo, quindi cercherò di fare il meglio per l’Empoli”.

E su com’è stato lavorare con Sarri alla Lazio, ha detto: “Mister Sarri parla poco, non mi ha detto niente. Ma mi ha aiutato tanto, così come gli altri centrocampisti della Lazio. E si vede con Milinkovic e Cataldi. Anche io con lui sono cresciuto e, come ho detto prima voglio dimostrare all’Empoli che ha fatto bene a prendermi”.

Foto: Twitter Lazio