DALLA JAMBA ACADEMY AL MONTPELLIER: AKOR ADAMS, ALLA CONQUISTA DELLA LIGUE 1 A SUON DI GOL

La Nigeria può sorridere in vista della prossima Coppa d’Africa. Gli attaccanti delle Super Aquile stanno conquistando l’Europa a suon di gol: in Serie A splende Victor Osimhen, in Bundesliga splende Victor Boniface con il Bayer Leverkusen, mentre la Ligue 1 è il campionato di Akor Adams, centravanti classe 2000 del Montepellier che ha già messo a segno cinque reti in sette presenze.

Proveniente dalla Jamba Football Academy, il 16 agosto 2018 è passato ai norvegesi del Sogndalcon la formula del prestito fino al 31 luglio 2019. Il 28 agosto successivo ha esordito in 1. divisjon, subentrando a Tomas Totland nella sconfitta casalinga per 3-4 contro il Mjøndalen. Il 21 ottobre 2018 ha realizzato il primo gol nel campionato norvegese nel successo per 1-2 sul campo dell’Åsane.

A maggio 2019, è stato reso noto che il riscatto del calciatore da parte del Sogndal, che se lo è aggiudicato quindi a titolo definitivo: Adams ha firmato un contratto valido fino al 31 dicembre 2021.

A luglio 2020 ha subito un infortunio alla schiena che lo ha tenuto lontano dai campi da gioco per almeno tre mesi. Il 2 dicembre 2021 è stato ufficializzato il passaggio di Adams al Lillestrøm, a partire dal primo gennaio 2022. Qui arriva la svolta. Nella scorsa stagione Adams ha messo a segno 15 gol e fornito 2 assist in 15 presenze. Numeri di assoluto livello che lo hanno lanciato nella classifica per la Scarpa d’Oro, attirando anche l’interesse dei top campionati europei.

E così, il 7 agosto 2023 Adams è stato tesserato dai francesi del Montpellier. Il 13 agosto ha quindi debuttato in Ligue 1, siglando una doppietta nel pareggio interno per 2-2 arrivato contro il Le Havre. Ieri, invece, la doppietta in casa del Lorient nella vittoria per 3-0. Due gol che lo lanciano al secondo posto della classifica marcatori del campionato francese a quota 5 gol, dietro a Kylian Mbappé a quota 7. Un messaggio chiaro in vista della prossima Coppa d’Africa.

Foto: Instagram Montpellier