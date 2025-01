Akliouche: “Con l’Inter serve imprevedibilità, il nostro obiettivo è la qualificazione”

Le parole rilasciate ad Amazon Prime dal talentuoso centrocampista del Monaco Maghnes Akliouche, che ha parlato dell’importante sfida di stasera contro l’Inter in Champions League, in cui la squadra francese si giocherà la qualificazione.

“Io come Youri Djorkaeff? È un bel paragone, mi fa piacere che il mio gol venga accostato a quello di Djorkaeff. Stasera sarà un’altra partita e il mio obiettivo è segnare, non importa se sarà un gol altrettanto bello. L’importante è che finisca in rete. Con una squadra come l’Inter bisogna saper giocare nello stretto e avere un calcio variabile. Il calcio di quartiere significa proprio questo: essere imprevedibili. Cerco sempre di avere più frecce al mio arco. Siamo ambiziosi e daremo il massimo per ottenere un risultato positivo. Il nostro obiettivo è la qualificazione”.

Dedica poi un attestato di stima a Marcus Thuram, attaccante dell’Inter: “Mi piace molto il suo modo di creare occasioni davanti alla porta. È qualcosa che ammiro e che cerco di imparare”.

Foto: X Akliouche