Aké: “Mia moglie ha partorito in anticipo per permettermi di vedere mia figlia prima del Mondiale”

Intervenuto in conferenza stampa direttamente dal ritiro della Nazionale olandese, Nathan Ake, difensore del Manchester City, ha raccontato un curioso retroscena sulla recente nascita di sua figlia: “Mia moglie ha chiesto ai medici di indurre il parto in anticipo in modo che potessi vederla e conoscerla prima della Coppa del Mondo. Sono molto felice di aver potuto assistere al parto. Alla fine abbiamo passato insieme solamente una giornata, perché poi ho dovuto rispondere alla chiamata della Nazionale. Fortunatamente però c’è FaceTime, così ci vediamo almeno una volta al giorno”.

Foto: Instagram Aké