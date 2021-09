Aké in lutto: “Ho perso mio padre pochi minuti dopo il primo gol in Champions League”

Nathan Aké, difensore centrale del Manchester City, ha aperto le marcature nella goleada rifilata ieri sera al Lipsia con un bel colpo di testa al quarto d’ora del primo tempo . È stato il suo primo centro in Champions League, dedicato a suo padre, scomparso pochi minuti dopo quel momento di grande gioia. Ecco il post del calciatore sul proprio account Instagram: “Le ultime settimane sono state le più dure della mia vita, mio ​​padre era malato e non c’erano più cure possibili. Sono stato fortunato ad avere molto sostegno dalla mia fidanzato, dalla mia famiglia e dai miei amici. .

Ieri, dopo un periodo difficile, ho segnato il mio primo gol Champions League. Solo pochi minuti dopo lui è morto in pace, con la mia mamma e mio fratello al suo fianco. Forse doveva andare così. Guardarmi giocare lo ha sempre reso orgoglioso e felice. So che sei sempre con me, sarai sempre nel mio cuore e questo era per te papà”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nathan Aké (@nathanake)

Foto: Twitter Man City