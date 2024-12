Akanji realista: “Vincere la Premier al momento non è più un obiettivo. E’ importante qualificarsi in Champions”

Dopo l’1-1 casalingo del Mancyester City contro l’Everton, il difensore di Guardiola, Manuel Akanji ha espresso il suo disappunto ai microfoni di Amazon Prime: “Penso che abbiamo fatto molto di più per vincere. Abbiamo creato tante occasioni, ma purtroppo abbiamo segnato solo un gol e ne abbiamo concesso uno da nulla. È così che va il calcio. Oggi avremmo potuto segnare tre o quattro gol, ma non ci siamo riusciti”.

Akanji non ha nascosto il rammarico per il finale di gara: “Non può succedere di rischiare di perdere all’ultimo minuto. Stavamo attaccando, ma è finita con un 6 contro 2 davanti alla nostra porta. Dobbiamo credere fino alla fine di poter vincere queste partite”.

Il difensore ha commentato anche le prospettive della squadra: “La stagione non è finita, ma in questo momento il titolo non è un obiettivo realistico per noi. Dobbiamo concentrarci partita dopo partita e in questo momento puntare a qualificarci in Champions, perchè le rivali corrono e non possiamo permetterci di non qualificarci. La prossima contro il Leicester non sarà facile, considerando la forma in cui ci troviamo. Tuttavia, ci sono aspetti positivi: abbiamo difeso e attaccato bene, ma non siamo stati concreti. Se avessimo finalizzato meglio, avremmo potuto segnare tre o quattro gol”.

Foto: sito Manchester City