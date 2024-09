Akanji: “Mi piace la quarta maglia. Ma in un’azione mi sono confuso e ho passato la palla all’arbitro”

In occasione della sfida contro l’Inter, il Manchester City ha giocato con la nuova quarta maglia. E ai microfoni di beIN SPORTS, Manuel Akanji, ha svelato un retroscena sull’utilizzo della nuova maglia: “Mi piace molto. L’avevo già vista prima di partecipare alle riprese, quando l’abbiamo realizzata per Puma. In un’azione mi sono confuso con l’arbitro a bordo campo, ho pensato che fosse Bernardo Silva e gli ho passato la palla. Ma per il resto il kit mi piace molto e non vedo l’ora di giocarci di più”.

Foto: Instagram Akanji