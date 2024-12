Akanji: “La stagione non è finita, ma la Premier non è un nostro obiettivo ora”

Manuel Akanji, ha parlato ad Amazon Prime per analizzare l’1-1 incassato con l’Everton oggi: “Penso che abbiamo fatto molto di più per la partita. Abbiamo creato molte occasioni, purtroppo siamo riusciti a segnare solo un gol e abbiamo subito uno gol da nulla, ma è così che va il calcio. Oggi è stata una partita in cui avremmo potuto segnare tre o quattro gol, ma non sono entrati. Però, a dire la verità – prosegue lo sfogo del giocatore -, non può succedere che si rischi di perdere all’ultimo minuto. Stavamo cercando di attaccare, ma penso che fosse come un 6 contro 2 davanti alla nostra porta. Dobbiamo credere fino all’ultimo momento di poter vincere la partita”, ha suggerito.

Sulle speranze di titolo del City: “La stagione non è finita, ma al momento non è un obiettivo per noi. Dobbiamo concentrarci partita dopo partita, e la prossima contro il Leicester non sarà facile, soprattutto considerando la forma in cui ci troviamo. Dobbiamo concentrarci sugli aspetti positivi. Abbiamo fatto molte cose bene. Abbiamo difeso bene e attaccato bene, ma non siamo riusciti a finalizzare come volevamo, altrimenti avremmo potuto segnare tre o quattro gol”, la chiosa.