Ajax ultimo in Eredivisie. I lancieri non sono mai retrocessi nella seconda divisione

Ha del clamoroso quello che sta succedendo nell’Eredivisie (campionato olandese) con una delle squadre più titolate al Mondo, l’Ajax, la più titolata in Olanda, è ultima in campionato, dopo 10 giornate (ha però due gare da recuperare) e che rischia la Serie B olandese.

Ieri è arrivata una disfatta clamorosa sul campo del PSV, un netto 5-2. I lancieri hanno conquistato solo 5 punti in 8 gare giocate, per il peggior inizio della storia del club. L’Ajax non è mai retrocesso nella Seconda Divisione olandese.

Certamente la compagine di Amsterdam ha tutto per risolevarsi, ma nel calcio, si sa, quando un club, si ritrova immischiato in zone pericolose, con cui non era mai abituato a lottare, può rischiare davvero tanto.

Foto: twitter Ajax