Ajax, trattative in corso per l’ex Lazio Raul Moro

Il talentuoso esterno sinistro del Valladolid Raul Moro, è protagonista di un’ottima stagione. Tre gol e un assist in Liga, abbastanza da attirare le attenzioni di vari club in Europa. Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, sull’ex Lazio vi sarebbe il pressing dell’Ajax, che è in fase di definizione della trattativa. Non è chiaro se l’operazione si basi su un prestito con diritto di riscatto o sia un’acquisizione definitiva del cartellino, ma le parti sembrano siano comunque vicinissime a stringersi la mano. Il classe 2002 ha tutte le caratteristiche tecniche per imporsi in una squadra di proposta e di gioco come l’Ajax, e questo trasferimento rappresenterebbe per lui un grande balzo in avanti nella propria carriera.

Foto: Instagram Moro